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В Литве потребовали отставки командующего армией страны

В сейме Литвы призвали к отставке командующего армией Рупшиса из-за скандала

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Lukas Balandis/IMAGO/Global Look Press

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис должен уйти в отставку из-за этического скандала, считает лидер оппозиционной парламентской фракции «Демократы во имя Литвы» Саулюс Сквернялис, передает LRT. По его словам, речь идет об информации СМИ о том, что генерал жил в квартире своего сына в Вильнюсе, получая средства на ее аренду из госсредств.

«Удивляет то, что командующий не понимает, где проходит разница между общественными и частными интересами. Он должен уйти в отставку, это однозначно <…> Ситуацию должен оценить президент [Литвы Гитанас Науседа]. Надеемся на его слово, на то, что он не станет прятаться в углу», — отметил Сквернялис.

По информации СМИ, Рупшис получал €445 в месяц в виде жилищного пособия. Сам генерал факт аренды квартиры своего сына подтвердил, но заметил, что это не противоречит правилам. Кроме того, в ВС Литвы отмечали, что командующий не обладает недвижимостью в Вильнюсе или его окрестностях. LTR подчеркивает, что скандал поднял больше этические вопросы, в том числе из-за грубых ответов генерала журналистам.

Ранее в Литве пожаловались на радость России от скандала с премьером Эстонии.

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