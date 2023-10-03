В Кремле не стали комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий прогрессивную шкалу налогообложения на налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в России вплоть до 35%. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным комментировать этот документ.

«Было бы неправильно нам заявлять позицию перед дискуссией народных избранников», — отметил он.

По словам Пескова, «пока преждевременно» говорить о позиции Кремля.

3 октября стало известно, что, согласно проекту, предлагается ввести ставки НДФЛ от 0 до 35% в зависимости от размера дохода. Для доходов до 360 тыс. рублей в год планируется нулевая ставка, от 360 тыс. до 5 млн рублей — 13%, от 5 до 10 млн — 15%, от 10 до 50 млн — 25%, от 50 до 100 млн — 30%, свыше 100 млн рублей — 35%. Депутаты отметили, что предлагаемая мера поддержки станет ощутимой для малообеспеченных граждан.

В конце сентября россияне ответили, людей с какими доходами можно назвать бедными.

Ранее в ЛДПР предложили в два раза увеличить максимальный доход самозанятых.