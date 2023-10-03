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Президент Мексики раскритиковал траты США на Украину

Президент Мексики называл военные траты США на Украину иррациональными

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Aurea Del Rosario/AP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что военные траты Соединенных Штатов на Украину являются иррациональными и вредными. По его словам, Вашингтону придется «изменить свою стратегию» в отношении других стран, передает ТАСС.

«Сколько они [американцы] выделили [финансов] на конфликт на Украине? $30-50 млрд долларов, это самое иррациональное и вредное, что только может быть. Им придется изменить свою стратегию и начать уважать [другие страны], сейчас уже не то время, когда можно игнорировать мексиканские власти», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

До этого депутат мексиканского конгресса Бразил Альберто Акоста Пенья заявил, что Мехико заинтересован во вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), однако Соединенные Штаты становятся препятствием на пути в организацию.

«Я думаю, что Мексика должна быть в БРИКС. Наша страна в этом заинтересована. Проблема не в том, что у нашего правительства нет к этому воли. Дело в отношениях с США. Порядка 80% нашего экспорта приходится на США, для нас это большая проблема. Таким образом, США становятся препятствием на пути к БРИКС...» — заявил Бразил Альберто Акоста Пенья.

Ранее в Венесуэле заявили, что ожидают победы России в конфликте на Украине.

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