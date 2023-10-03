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Польша отправит военных к границе со Словакией для защиты от нелегалов

Министр обороны Польши Блащак заявил об отправке военных к границе со Словакией

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Shutterstock

Министр обороны Польши Мариуш Блащак у себя в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что польские военные будут помогать пограничникам охранять границу со Словакией от нелегальных мигрантов.

«Солдаты будут иметь те же права, что и пограничники, в том числе проводить проверки. К границам будут направлены военнослужащие оперативных, инженерных войск, так и войск территориальной обороны», — пояснил министр.

Из-за резкого увеличения трафика нелегальных мигрантов по так называемому «балканскому маршруту» на польско-словацкой границе ввели пограничный контроль на 10 дней, с возможностью продления. По этому маршруту мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки перемещаются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы (в первую очередь в Германию).

До этого Мариуш Блащак заявили о планах создать рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией.

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