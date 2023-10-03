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Глава Минфина назвал приоритетом бюджета обороноспособность России

Силуанов назвал поддержку военных и обороноспособность приоритетами бюджета РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддержка участников военной операции на Украине и обороноспособность страны являются приоритетами российского бюджета. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующие три года, передает РИА Новости.

«Первый приоритет, и мы об этом говорили — это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции», — сказал Силуанов.

По его словам, запланированные на 2023 год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи ВС РФ в зоне проведения военной операции.

Глава Минфина также подчеркнул, что общий объем расходов на оборону страны составит 10,8 трлн рублей.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами в РФ фразой «если не покупать, то нормальные».

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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