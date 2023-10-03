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Зеленского призвали сменить одежду цвета хаки на костюм

Politico: в ВСУ призвали Зеленского надеть костюм и заняться проблемами в команде

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм. После чего ему посоветовали заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило Politico.

Издание отметило, что украинские военные устали от коррупции в своей стране. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который теперь является капитаном в ВСУ, заявил, что из-за нечистых на руку политиков армия может понести более существенные потери.

«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, пока мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому нужно сменить камуфляж на галстук и костюм и подумать над тем, что происходит с его командой», — заявил Омелян.

Ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву. По данным иностранных СМИ, сейчас администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена серьезно обеспокоена проблемой коррупции на Украине.

Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в последнее время зарубежные издания «сделали разворот на 180 градусов» и перестали молчать о бесчинстве руководства Украины, в том числе о коррупции.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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