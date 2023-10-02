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Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна

Guardian: Британия не будет направлять корабли для вывоза зерна с Украины

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Yoruk Isik/Reuters

Великобритания отказалась направлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь вывезти украинское зерно. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, которого цитирует журналист The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (бывший Твиттер).

По словам Шэппса, отправка каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для экспорта украинского зерна не планируется.

«Грант Шаппс, <…> заявил <…>, что он не ожидает развертывания каких-либо кораблей <…>, чтобы открыть экспорт украинского зерна», — написал Сабба.

До этого в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Минобороны не исключил, что корабли ВМС Великобритании могут помогать обеспечивать вывоз сельхозпродукции с Украины.

1 октября стало известно, что Украина готовится отправить пять судов с зерном в страны Африки и Европы. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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