Украина в будущем станет частью Евросоюза, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости. По ее словам, это якобы приведет к тому, что пространство объединения будет простираться от Лиссабона до Луганска — хотя последний является частью России как региональный центр Луганской народной республики.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — отметила Бербок, выступая на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая проходит в Киеве.

К слову, в рамках отношений Евросоюза с Россией еще в 2010-х годах обсуждалась идея Европы от Лиссабона до Владивостока. А за последние пять лет об этом предложении не раз говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако идея о масштабном интеграционном европейском пространстве не была реализована.

Ранее в НАТО предложили Украине обменять территории на членство в блоке.