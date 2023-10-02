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Песков уточнил, планируется ли в этом году неформальный саммит СНГ

Песков: неформального саммита СНГ 7 октября не планируется

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Алексей Даничев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что неформального саммита стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) 7 октября не планируется.

По его словам, на этот день у главы государства запланированы рабочие мероприятия. Песков уточнил, что подробности будут переданы прессе позднее.

Неформальные встречи лидеров стран СНГ проходили в Санкт-Петербурге 7 октября, а также 26 декабря прошлого года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что неформальный саммит СНГ в дружеском кругу свидетельствует о намерении стран и далее развивать сотрудничество.

В мероприятии по приглашению российского лидера приняли участие президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, главы Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, а также президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Ранее сообщалось, что лидеров стран СНГ на саммите в Петербурге угощали кашей, сырниками и драниками.

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