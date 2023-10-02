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Украина рассчитывала на то, что Китай, Индия и Турция присоединятся к санкциям против РФ

Зеркаль: Киев считал, что Китай, Индия и Турция введут санкции против РФ

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Markus Schreiber/AP

Власти Украины рассчитывали на то, что Китай, Индия и Турция присоединятся к антироссийским санкциям после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила глава программы развития ООН по восстановлению критической инфраструктуры Украины Лана Зеркаль. Ее слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Но этого не случилось. Причины можно анализировать, но большинство из них лежит на поверхности — наши проблемы и проблемы Европы — это проблемы Европы, они не так ощутимы в Африке и Азии», — заявила она.

Ранее преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси прокомментировал действия Российской Федерации против санкционных мер, направленных в ее сторону. Он заявил, что Европу ждут последствия того, что Россия будет бороться с рестрикциями. Эксперт считает, что Москва «взорвет» Запад изнутри своей стратегией противостояния санкциям.

До этого Великобритания ввела санкции против ряда представителей властей новых российских регионов.

Ранее глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным гражданам РФ, но у Запада «нет выбора».

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