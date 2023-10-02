Дети Варданяна попросили мировых лидеров о помощи

Дети экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), задержанного в Азербайджане, Рубена Варданяна обратились с призывом о помощи к мировому сообществу, сообщается в Telegram-канале политика. Они попросили глав государств, правозащитников и СМИ помочь с освобождением их отца.

«С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье <…> Мы, дети Рубена Варданяна, призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность», — говорится в тексте.

В обращении детей Варданяна отмечается, что политик не участвовал в боевых действиях и пытался найти мирное решение карабахского вопроса. В тексте подчеркивается, что он пытался выехать в Армению, но был специально задержан азербайджанской стороной.

«Мы, четверо детей Рубена Варданяна, обращаемся к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении нашего отца из незаконного заключения на территории Азербайджана», — отмечается в обращении.

28 сентября Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. В Баку экс-советнику главы НКР предъявили обвинения в финансировании терроризма. Суд в Баку арестовал Варданяна на четыре месяца, в Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее Баку объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.