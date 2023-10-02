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В Великобритании одобрили удары крылатыми ракетами по ВС России

Глава Минобороны Британии Шэппс одобрил удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ

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Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что украинские военные могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российским военным на всей международно признанной территории Украины. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В своем выступлении на конференции Консервативной партии Шэппс отметил, что с таким оружием как Storm Shadow, украинские солдаты «повсюду находятся на передовой».

Министр также добавил, что международное сообщество не должно прекращать поддержку Украины несмотря на то, что конфликт «потребляет оружие, боеприпасы и людей с ужасающей скоростью». Он призвал украинцев и их сторонников «оставаться стойкими».

По предварительной информации, именно ракеты Storm Shadow использовали для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе 23 сентября. Было повреждено историческое здание штаба, а один военнослужащий пропал без вести.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об усилении защиты города от воздушных атак.

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