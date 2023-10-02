Военный эксперт опроверг возможность входа британского флота в Черное море

На сегодняшний день нет опасности входа британского флота в Черное море, заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Такой вероятности нет из-за действующей Конвенции Монтрё, пояснил он в интервью Tsargrad.tv.

Конвенция Монтрё устанавливает определенные ограничения на допуск британских судов в Черноморский бассейн, решение о том, кто в него входит, принимает Турция, пояснил Дроздено.

«Учитывая, что идет конфликт высокой интенсивности, Турция с вероятностью 90% это не позволит сделать англичанам. Тем более, учитывая, в каких контрах они сейчас с англосаксами находятся», — добавил эксперт.

При этом в Черном море флот Великобритании в любом случае оказался бы в ловушке. «Русские береговые ракетные батареи, не говоря уже про ракеты ВВС и флота, полностью перекрывают всю акваторию. И британские моряки это прекрасно понимают», — пояснил он.

Заявление британского министра обороны Гранта Шаппса о том, что страна оценивает роль своего флота в Черном море, Дрозденко назвал подготовкой британцев к возможной эскалации конфликта.

Напомним, Шаппс заявил, что Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для «защиты» коммерческих судов от России. При этом он подчеркнул, что воды Черного моря являются международными, напомнив, что Великобритания является военно-морской державой.

Ранее МИД Великобритании констатировал, что украинский конфликт развивается не по сценарию Запада и может затянуться.