Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трампа уличили в использовании стратегии Байдена

Кандидат в президенты США Десантис обвинил Трампа в копировании Байдена

close
100%
Andrew Harnik/AP

Бывший президент США Дональд Трамп не должен пропускать предвыборные дебаты среди республиканцев, считает кандидат в главы Белого дома, губернатор Флориды Рон Десантис, передает The Hill. По его словам, экс-лидер страны перенимает тактику действующего руководителя государства Джо Байдена.

«При всем уважении к Дональду Трампу, мы не собираемся побеждать демократов, принимая подвальную стратегию Джо Байдена», — отметил Десантис в интервью программе Sunday Morning Futures на Fox News.

Он добавил, что Трамп не может «пропасть без вести» и должен заслужить голоса избирателей, в том числе за счет участия в дебатах. Десантис подчеркнул, что республиканцам нужен надежный кандидат и он сможет им стать.

Трамп пропустил уже два раунда предвыборных прений претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Политик лидирует в рейтинге внутри партии с серьезным отрывом, поэтому, по данным СМИ, считает свое участие ненужным. При этом в рамках кампании 2020 года он сам и другие республиканцы не раз критиковали Байдена за то, что тот «отсиживался в подвале» на фоне пандемии коронавируса вместо встреч с избирателями.

Ранее Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях