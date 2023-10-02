Евросоюз просит США продолжить финансирование Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает с США продолжение финансирования Украины, он надеется на позитивное решение американской стороны по этому вопросу. Об этом он сообщил по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать», — сказал он.

Боррель выразил уверенность, что Вашингтон пересмотрит свое решение, и США и ЕС будут на стороне Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что 2 октября проведет в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза.

2 октября сообщалось, что Палата представителей США может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой и военной помощи Украине сегодня.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.