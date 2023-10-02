Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз просит США продолжить финансирование Украины

Боррель заявил, что ЕС обсуждает с США продолжение финансирования Украины

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает с США продолжение финансирования Украины, он надеется на позитивное решение американской стороны по этому вопросу. Об этом он сообщил по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать», — сказал он.

Боррель выразил уверенность, что Вашингтон пересмотрит свое решение, и США и ЕС будут на стороне Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что 2 октября проведет в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза.

2 октября сообщалось, что Палата представителей США может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой и военной помощи Украине сегодня.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях