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В США назвали время важной фазы конфликта на Украине

CNN: весна 2024 года может стать важной фазой конфликта на Украине

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Alex Babenko/AP

Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Такой прогноз дали журналисты и эксперты CNN .

Собеседники канала считают, что обе стороны будут использовать зиму для переоснащения. Затем к весне украинская сторона развернет первые украинские F-16, ATACMS и других ракеты большей дальности. Эксперты канала уверены, что ВСУ продолжат использовать «ползучее» наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по логистике России.

При этом собеседники CNN уточнили, что «часто и ошибочно утверждают, что у русских заканчиваются ракеты и другие боеприпасы». Тем не менее пока неясно, планируются ли крупные наступления с обеих сторон. Журналисты телеканала также заявили, что все чаще идут разговоры о том, что украинский конфликт продлится до 2025 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее в ВСУ сообщили о повреждении ночью объектов инфраструктуры Украины

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