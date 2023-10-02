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Страны Запада спросили Зеленского о верховенстве права на Украине

Focus: Запад спрашивает Зеленского о верховенстве права и демократии на Украине

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Страны Запада стали все чаще спрашивать президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенства права в его стране. Об этом журналист Рейнхард Шликер написал в статье для немецкого журнала Focus.

По его словам, бонус, дающий «образ храброго Давида» (израильского царя и пророка в Библии), которому приходится сражаться с «коварным Голиафом» из России, больше не является единственным. Западные страны, финансово поддерживающие Украину, все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона в этой стране.

Шликер отмечает, что списки военных поставок Украине похожи на «полный базовый набор для Армагеддона», и, если хотя бы одного пункта в них не будет, будущее украинского государства окажется под угрозой.

Журналист отметил, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский периодически принимает решения, направленные на снижение недовольства стран Запада внутриполитической обстановкой в республике. Например, он уволил министра обороны Алексея Резникова, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию.

По мнению Шликера, такие шаги очень нужны Зеленскому, особенно для сохранения поддержки со стороны США, где общественность все меньше хочет продолжать поддерживать Украину.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере, заявил, что боевые действия на Украине развиваются не так, как желает Запад, из-за чего конфликт в этой стране может затянуться.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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