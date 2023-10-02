Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил в интервью РИА Новости, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает современных политических реалий в мире, и работа этого органа требует участия развивающихся стран. Он отметил, что в речах лидеров часто упоминается необходимость реформирования Совета Безопасности, и он считает это крайне важным.

Ас-Саббах подчеркнул, что расширение числа членов Совета Безопасности ООН должно отражать современные тенденции и давать развивающимся странам возможность высказывать свои голоса, учитывая их растущую роль в международных делах.

Он также отметил, что международный форум в Нью-Йорке был очень напряженным, с высоким уровнем участия и интенсивным интерактивным диалогом.

Также власти Сирии призвали Турцию вывести войска с территории их страны.

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела три военные операции в северных районах Сирии с 2017 года, создав буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировав Африн и взяв под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.