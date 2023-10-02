Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замглавы МИД Сирии: состав СБ ООН не отражает текущих реалий в международных отношениях

Замглавы МИД Сирии ас-Саббах раскритиковал нынешний состав СБ ООН

close
100%
Redwan Al-Homsi/Shaam News/Reuters

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил в интервью РИА Новости, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает современных политических реалий в мире, и работа этого органа требует участия развивающихся стран. Он отметил, что в речах лидеров часто упоминается необходимость реформирования Совета Безопасности, и он считает это крайне важным.

Ас-Саббах подчеркнул, что расширение числа членов Совета Безопасности ООН должно отражать современные тенденции и давать развивающимся странам возможность высказывать свои голоса, учитывая их растущую роль в международных делах.

Он также отметил, что международный форум в Нью-Йорке был очень напряженным, с высоким уровнем участия и интенсивным интерактивным диалогом.

Также власти Сирии призвали Турцию вывести войска с территории их страны.

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела три военные операции в северных районах Сирии с 2017 года, создав буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировав Африн и взяв под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях