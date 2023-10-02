В ЕК заявили о «беспрецедентной дезинформации» на выборах в Словакии

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии проводились в условиях «беспрецедентной дезинформации», передает РИА Новости, ссылаясь на Чешское ТВ.

По ее словам, Еврокомиссия с уважением отнеслась к результатам парламентских выборов в Словакии.

«Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой», — подчеркнула Юрова.

Она отметила что наблюдает это по всем доступным ей опросам и данным платформ, которые на недавно представляли отчет о состоянии дезинформационных кампаний. Также Юрова отметила, что в ЕК наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников.

Замглавы ЕК не стала говорить, как такая кампания могла повлиять на результаты голосования.

Юрова поздравила с успехом выигравшую выборы партию Smer и занявшую второе место партию PS.

На парламентских выборах Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он уже пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.

Ранее Фицо заявил, что у Словакии есть более существенные проблемы, чем Украина.