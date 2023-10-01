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Бывший американский разведчик предположил, как может пасть украинское правительство

Экс-разведчик Риттер: украинские власти могут пасть от военного нажима России

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену, что украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность.

«России не нужно давить педаль в пол. <…> Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут», — предположил он.

По мнению Риттера, Вооруженные силы Украины полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя. Поэтому Россия выбирает способ завершения боевых действий.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую военнослужащие отбили у Вооруженных сил Украины.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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