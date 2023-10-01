Боррель впервые встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель впервые провел личную встречу с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Переговоры состоялись в Киеве, написал дипломат в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как отметил представитель регионального содружества, в настоящее время организация готовит «долгосрочные обязательства» по обеспечению безопасности Украины. При этом Боррель подробнее рассказал о встрече с главой военного ведомства и вопросах, которые обсуждались в ходе мероприятия.

«На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили вопросы постоянной военной помощи со стороны ЕС», — указал европейский дипломат.

В начале сентября Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке с поста министра обороны страны. Спустя несколько дней украинский президент Владимир Зеленский официально представил правительству нового главу военного ведомства, которым стал Рустем Умеров.

28 сентября руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти республики не позволят Украине получить ни копейки из бюджета регионального содружества до выполнения руководством ЕС определенных условий. Речь шла о предоставлении Будапешту денежных средств, причитающихся ему по закону и которые он до сих пор не получил от Брюсселя.

Как уточнил представитель венгерского правительства, решения о внесении изменений в бюджет Евросоюза должны приниматься единогласно всеми странами — участницами. Однако Гуйяш дал понять, что до выполнения данных требований власти республики не намерены одобрять инициативы, направленные на финансирование Киева.

Ранее Боррель провел переговоры с Зеленским в Киеве.