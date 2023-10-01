Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским, Кулебой и Умеровым

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Рустемом Умеровым, сообщает «РБК Украина».
Боррель принял участие в оказании почестей памяти погибших защитников и выразил поддержку украинской армии.
Он также отметил, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности Украины.
Ранее Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом.
Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.
Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.
В конце августа Боррель предложил создать специальный фонд для поддержки Украины до 2027 года.
Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.