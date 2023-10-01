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Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским, Кулебой и Умеровым

Боррель встретился в Киеве с Зеленским после визита в Одессу

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Рустемом Умеровым, сообщает «РБК Украина».

Боррель принял участие в оказании почестей памяти погибших защитников и выразил поддержку украинской армии.

Он также отметил, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности Украины.

Ранее Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом.

Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.

В конце августа Боррель предложил создать специальный фонд для поддержки Украины до 2027 года.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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