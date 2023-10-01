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Кадыров рассказал, как прошла закрытая часть встречи с Путиным

Кадыров отказался рассказывать, что обсуждал с Путиным на закрытой части встречи

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Михаил Метцель/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался раскрывать темы, которые они с российским президентом Владимиром Путиным обсуждали 28 сентября на закрытой части встречи. Соответствующий отрывок из программы «Москва, Кремль. Путин» в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

В ходе интервью корреспондент телеканала «Россия 1» отметил, что во время первой части разговора велась съемка и видеозаписи многие видели. При этом Зарубин поинтересовался у Кадырова, может ли он поделиться какими-то подробностями о второй части встречи.

«Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всем», — подчеркнул глава Чечни.

Также он добавил, что является «пехотинцем Верховного главнокомандующего» и очень рад этому обстоятельству.

Кроме того, во время беседы с журналистом Кадыров прокомментировал слухи об ухудшившемся состоянии своего здоровья. Глава Чечни назвал данную информацию недостоверной и указал, что ее распространением занимаются враги России.

28 сентября в Кремле состоялась рабочая встреча Путина и Кадырова. Как позже рассказал глава Чечни, одной из тем обсуждения стало строительство мечети в московском районе Южное Бутово.

Ранее президент РФ передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

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