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Власти Британии заявили, что не отправят своих военных на Украину

Сунак заявил, что Британия не отправит военных на Украину во время конфликта

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не планирует отправлять своих военных на территорию Украины, пока там идет военный конфликт. Об этом заявил. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что тема обучения украинских военных британскими инструкторами является «вопросом долгосрочной перспективы». Обучение военных Украины возможно, но не в настоящее время, сказал премьер.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки украинских военных на Украину вместо баз Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы на Украине.

1 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если британские военные отправятся на Украину, они станут легальной целью для российских войск.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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