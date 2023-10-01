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В Раде назвали США ключевым союзником, без которого Украине не выстоять

Нардеп Гончаренко: без поддержки США шансов выстоять у Украины практически нет

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РИА «Новости»

Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте без поддержки США. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«США наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов устоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в Конгрессе, уже не просто звонок, это уже колокол. Нужно менять стратегию. Нужно действовать иначе», — написал Гончаренко.

По его словам, Украине нужно изменить информационную политику, потому что она «проигрывает» в США и теряет поддержку.

Он считает, что группы украинских депутатов необходимо отправить по всем американским штатам, чтобы они выступали в конгрессах, ходили на эфиры и убеждали граждан США в необходимости поддержки Украины. По его мнению, Киеву нужно предложить Вашингтону что-то, что он может получить при победе Украины.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Документ не предусматривает помощи Украине. После этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что одобренным ранее поставкам вооружения и оборудования ничего не угрожает.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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