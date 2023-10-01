В США рассказали, как надо изменить тактику по примеру РФ

Соединенным Штатам и их союзникам стоило бы воспользоваться тактикой президента РФ Владимира Путина на Украине и начать «играть вдолгую», считает обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон. Об этом сообщается в материале WP.

По словам колумниста, кризис на Украине напомнил о том, что надо заниматься построением долгосрочных стратегий, как в годы «холодной войны».

Нельсон указал на важность сопоставления сильных сторон страны со слабостями противника.

Глава российского государства, знает всю опасность нетерпения, которым обладают демократии, предпочитающие более быстрые варианты, заметил автор.

Лишь поддержка со стороны США и других стран Запада позволит Киеву противостоять Москве, указал Нельсон.

При этом колумнист подчеркнул, что Вашингтон не особенно настроен дальше помогать украинцам. Подобного рода подход Нельсон охарактеризовал как неверный, призвав начать «играть вдолгую».

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Украине необходимо пойти на мир из-за критических потерь.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.