Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским с западными кураторами, обречен на провал, передает РИА Новости.

Ниметуллаев отметил, что Зеленский теряет власть, чем недовольны западные кураторы, инвестировавшие в него.

«В его больной голове рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы», — отметил представитель Херсонской облдумы.

Накануне СМИ сообщили, что Зеленский согласовал с Лондоном и Вашингтоном план нового наступления в начале октября, в рамках которого ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС. Для реализации этих планов Украина наращивает в Николаевской области группировку морской пехоты.

В августе Запад признал провал контрнаступления ВСУ.

Позднее сам Зеленский заявил, что не стоит ждать от украинского контрнаступления хеппи-энда.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».