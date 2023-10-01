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В Херсонской области оценили новый план Зеленского

В Херсонской облдуме назвали провальным план Зеленского о новом контрнаступлении

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Pavel Golovkin/AP

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским с западными кураторами, обречен на провал, передает РИА Новости.

Ниметуллаев отметил, что Зеленский теряет власть, чем недовольны западные кураторы, инвестировавшие в него.

«В его больной голове рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы», — отметил представитель Херсонской облдумы.

Накануне СМИ сообщили, что Зеленский согласовал с Лондоном и Вашингтоном план нового наступления в начале октября, в рамках которого ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС. Для реализации этих планов Украина наращивает в Николаевской области группировку морской пехоты.

В августе Запад признал провал контрнаступления ВСУ.

Позднее сам Зеленский заявил, что не стоит ждать от украинского контрнаступления хеппи-энда.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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