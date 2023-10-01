Экс-советник главы Пентагона назвал два варианта для США на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что США нужно или усилить свою помощь Украине, в том числе за счет американских войск, или же перестать ей помогать.

«Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, потому что слишком многое рискует прямой войной с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск», — написал Макгрегор.

При этом он добавил, что США не готовы, и призвал стороны заключить мир.

Ранее Макгрегор заявил, что Украине необходимо пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. По его словам, украинская сторона теряет военных «со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».