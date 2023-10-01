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Байден прокомментировал решение конгресса по проекту финансирования правительства

Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден после принятия конгрессом проекта временного финансирования правительства заявил, что страна «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, хоть спикер палаты представителей США и большая часть конгресса поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что ожидает от Маккарти сохранения «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву, необходимой ему «в этот критический момент».

До этого сенат США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине, таким образом согласившись с требованиями республиканцев.

До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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