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Партия Роберта Фицо пока лидирует на выборах в Словакии

Партия экс-премьера Роберта Фицо побеждает на парламентских выборах в Словакии

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» побеждает на парламентских выборах, согласно первым данным словацкого центрального избирательного комитета, сообщает портал sme.sk.

По состоянию на 01:00 мск «Направление — социальная демократия» заручилась поддержкой 26,03% избирателей, а ближайший соперник партии Фицо, «Прогрессивная Словакия» набрала 18,45%.

ЦИК Словакии отмечает, что обработано уже 8,72% голосов. Голосование на внеочередных выборах в парламент страны стартовало 30 сентября в 07:00 (08:00 мск) и завершилось в 22:00 (23:00 мск).

Ранее глава Словакии Зузана Чапутова не смогла сразу проголосовать на выборах в связи с тем, что ее служба безопасности должна была установить, кому принадлежит рюкзак, который был оставлен на избирательном участке.

В публикации говорится, что президент Словакии проголосовала с большим опозданием.

Ранее в ЦИК РФ отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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