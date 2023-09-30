Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинское правительство совершает репрессивные действия по отношению к украинцам.

«Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали, как скотов в концлагере», — сказал Соскин.

По мнению политолога, никакой свободы на Украине нет и глава страны Владимир Зеленский за нее не борется. Бывший советник Кучмы также раскритиковал украинские власти за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование гражданам страны вернуться на Украину и воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соскин считает такое заявление ошибочным и даже преступным.

До этого он выражал мнение, что ВСУ без западного финансирования не смогут продолжать боевые действия и капитулируют.

Ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов написал в своей статье для издания Conversation, что из-за полного провала летнего наступления Украине придется усилить мобилизацию.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong также высказал мнение, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского из-за его серьезных провалов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.