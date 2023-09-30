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Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

CBC: из-за скандала в парламенте Канады эсэсовец Хунка и его семья скрываются

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CBS News

Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья после скандала в канадском парламенте скрываются. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.

«Боятся показать лица», — отметила Бонанфан.

Она пояснила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки. По информации Бонанфан, семью служившего в дивизии «Галичина» не поставили в известность о планах канадских властей устроить чествование.

28 сентября ветеран СС рассказал, куда он уедет.

Накануне во Франции призвали главу Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде. По словам руководителя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, уже поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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