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В МИД России возмутились неутихающей русофобии в Швеции

Захарова назвала недопустимым перманентное проявление русофобии в Швеции

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась новой волной пропагандистской русофобской кампании в Швеции. Ее слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации», — утверждает она.

Захарова рассказала, что «возмутительные факты» подобных проявлений были акцентированы в разговоре с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в рамках личной встречи в российском МИД.

По оценке Захаровой, шведская русофобия направлена в том числе против российских граждан, постоянно проживающих в Швеции, которых не меньше 20 тыс. человек.

Дипломат отметила, что нетерпимость к русским в королевстве порой приобретает преступные формы, выражающиеся в вандализме и осквернении памятников советских военнопленных.

До этого Захарова говорила, что русофобия имеет «медицинские корни».

Ранее Патрушев обвинил страны Запада в развязывании геноцида русскоязычного населения на Украине.

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