Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США заявил о желании Запада избавиться от Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Запад может сменить Зеленского на посту президента

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высказал мнение, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского из-за его серьезных провалов.

«Я думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека», — сказал Риттер.

Экс-разведчик отметил, что скандал с чествованием бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунки в канадском парламенте является «театром абсурда».

Риттер также указал на бесполезность Зеленского для Запада, ведь «его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины, фактически раскрыв все свои планы противнику».

До этого бывший военный порекомендовал Зеленскому покинуть свой пост и свою страну, пока тот еще может это сделать. По мнению Риттера, если Зеленский не поторопится, то нарвется на гнев офицеров, которые «ощущают себя преданными из-за непрофессионализма» главы государства.

Издание dikGAZETE также писало, что западные союзники могут размышлять над отставкой Зеленского. В публикации утверждается, что Соединенные Штаты и страны Европы могут попытаться закончить российско-украинский конфликт с помощью переговоров. Автор публикации предполагает, что по этой причине Украину может возглавить новый лидер.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях