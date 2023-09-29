Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высказал мнение, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского из-за его серьезных провалов.

«Я думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека», — сказал Риттер.

Экс-разведчик отметил, что скандал с чествованием бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунки в канадском парламенте является «театром абсурда».

Риттер также указал на бесполезность Зеленского для Запада, ведь «его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины, фактически раскрыв все свои планы противнику».

До этого бывший военный порекомендовал Зеленскому покинуть свой пост и свою страну, пока тот еще может это сделать. По мнению Риттера, если Зеленский не поторопится, то нарвется на гнев офицеров, которые «ощущают себя преданными из-за непрофессионализма» главы государства.

Издание dikGAZETE также писало, что западные союзники могут размышлять над отставкой Зеленского. В публикации утверждается, что Соединенные Штаты и страны Европы могут попытаться закончить российско-украинский конфликт с помощью переговоров. Автор публикации предполагает, что по этой причине Украину может возглавить новый лидер.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.