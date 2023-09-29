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Путин рассказал о значении БРИКС

Путин: БРИКС является площадкой для выработки позиций, основанных на уважении

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС не является военным союзом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал Путин на международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка, БРИКС – это площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости и уважении друг друга.

28 сентября директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции и торговлю.

26 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение плавного подключения Исламской Республики к деятельности БРИКС.

В августе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения, согласно которой с 2024 года к БРИКС присоединятся Иран и еще пять стран.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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