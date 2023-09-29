В США заявили, что атаки ВСУ на Крым не приведут к успехам на поле боя

Украина усилила атаки на Крымский полуостров, пытаясь уничтожить вооружение, базы и линии снабжения ВС РФ, однако это вряд ли позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться прорыва в боевых действиях в этом году, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, атаки на Крым стали частью «более широкой стратегии», которая должна лишить российскую армию возможности вести наступательные операции.

Но подобные акты вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном противостоянии в этом году, отмечает собеседник.

Тем не менее, «смелые шаги» Киева в Крыму могут дать «импульс» Владимиру Зеленскому, который пытается сохранить помощь со стороны стран Запада, особенно США, где

некоторые республиканцы в Конгрессе пытаются ограничить помощь или вовсе прекратить ее, говорится в тексте.

23 сентября стало известно, что на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена ракетная атака. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщил, что удар по Севастополю был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят защиту от воздушных атак.