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В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

Губернатор Развожаев сообщил об укреплении защиты Севастополя от воздушных атак

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Защита Севатополя от воздушных атак будет укреплена, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что последние случаи нападения на город позволили сделать соответствующие выводы.

«Наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций <...> и точно такая работа будет сделана», — подчеркнул Развожаев.

По его словам, горожане сплотились на фоне внешних угроз, они испытывают «раздражение и злость к противнику», но паники в городе нет.

23 сентября стало известно, что на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена ракетная атака. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщил, что удар по Севастополю был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Позднее в городе вновь объявили ракетную опасность.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

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