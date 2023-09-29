В Евлахе началась третья встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана

В Евлахе началась очередная встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, передает азербайджанский портал Media.

Ранее уже состоялись две двусторонние встречи — 25 сентября в Иваняне (Ходжалу) и 21 сентября в Евлахе, — на которых обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе.

По прошествии первой дипломатической встречи в Баку заявили, что международному сообществу не стоит ожидать скорого разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха, однако не исключили, что такие встречи могут привести к подписанию мирного договора.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, объявленной 19 сентября, и восстановлении суверенитета страны.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.