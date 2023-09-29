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Кремль рассказал, выступит ли Путин с обращением в День воссоединения с новыми регионами

Песков: Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией

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ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что глава российского государства 30 сентября планирует выступить с видеообращением и поздравить всех с днем воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

«Будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией», — сказал представитель Кремля.

По его слова, российский лидер общается с главами новых регионов на регулярной основе.

Накануне Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.

До этого исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщала, что в сентябре 2022 года прошли референдумы, на которых жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей выбрали для себя и своих детей настоящее и будущее в России, в том числе воспользовавшись правом на самоопределение, гарантированным международными договорами.

Ранее Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ.

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