Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине будут заочно судить экс-президента Януковича из-за земельных участков

На Украине будут судить экс-президента Януковича по делу о земельных участках

close
100%
Andrei Mosienko/AP

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против экс-президента страны Виктора Януковича и еще трех человек. Их обвиняют в завладении земельным участком стоимостью 22 млн гривен (более $595 тыс. — «Газета.Ru») в лесу рядом с Киевом. Об этом пишет ТАСС.

«Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры <…> направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт касательно бывшего президента Украины и еще троих лиц, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, в 2007 году действующий премьер Украины якобы инициировал ряд решений, которые позволили вывести из собственности государства ряд лесоохотничьих угодий. Другие обвиняемые в преступлении якобы содействовали в передаче земли. Позднее на этой территории был построен гостиничный комплекс, отмечается в материале.

В тексте не называется имя Виктора Януковича, однако он в 2007 году занимал пост премьера страны.

Подозреваемым грозит тюремное заключение до двенадцати лет, следует из текста.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей резиденции Януковича разобьют парк.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях