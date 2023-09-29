На Украине будут заочно судить экс-президента Януковича из-за земельных участков

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против экс-президента страны Виктора Януковича и еще трех человек. Их обвиняют в завладении земельным участком стоимостью 22 млн гривен (более $595 тыс. — «Газета.Ru») в лесу рядом с Киевом. Об этом пишет ТАСС.

«Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры <…> направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт касательно бывшего президента Украины и еще троих лиц, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, в 2007 году действующий премьер Украины якобы инициировал ряд решений, которые позволили вывести из собственности государства ряд лесоохотничьих угодий. Другие обвиняемые в преступлении якобы содействовали в передаче земли. Позднее на этой территории был построен гостиничный комплекс, отмечается в материале.

В тексте не называется имя Виктора Януковича, однако он в 2007 году занимал пост премьера страны.

Подозреваемым грозит тюремное заключение до двенадцати лет, следует из текста.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей резиденции Януковича разобьют парк.