Политолог: Токаев пытается усидеть на двух стульях, говоря о западных санкциях

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, сказанные по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политик заявил, что Астана будет соблюдать антироссийские санкции, но следом же отметил, что «Казахстан не является «анти-Россией».

«Думаю, Токаев работает в интересах западных партнеров. Почему? Токаев хочет усидеть на всех стульях сразу. Он, по-видимому, не понимает, кто победит. И не понимает, что в связи с этой победой случится с Казахстаном. И старается сделать для своей страны что-то хорошее. Обеспечить некое мирное будущее. А для этого старается усидеть на всех стульях сразу», — высказался Перла.

По его мнению, России необходимо перестраивать отношения с Казахстаном, исходя из собственных интересов.

После встречи с Шольцем Токаев заявил, что Астана придерживается курса на взаимодействие с Москвой по всем вопросам, у страны нет планов отказываться от сотрудничества с Россией. При этом, по его словам, Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с международными организациями.

Ранее в Казахстане заявили об отсутствии территориальных споров с Россией.