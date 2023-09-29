Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с октября в РФ вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и премии. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

По его словам, люди смогут получить полную информацию, не переплачивая за услуги.

Также с 1 октября на 10,5% вырастет денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц, отметил он. В этот же день вступает в силу закон о рекомендациях в интернете.

Ранее в Госдуме ускорили подготовку законопроекта о «серийных доносчиках» после просьбы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной призвать тиктокера Даню Милохина в ряды ВС РФ.

По мнению вице-спикера ГД и автор инициативы Владислава Даванкова, Мизулина своим поступком в отношении Милохина отпугнула от возвращения в страну множество граждан. Среди них есть ученые, предприниматели и IT-специалисты, которые нужны России.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».