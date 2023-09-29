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В Чехии назвали Россию главной угрозой для безопасности страны

Seznam Zprávy: Чехия в оборонной стратегии назвала РФ главной угрозой для страны

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Depositphotos

Правительство Чехии официально признало Россию самой серьезной угрозой для безопасности республики в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy со ссылкой на новую оборонную стратегию страны.

Как указано в документе, в настоящее время существует большой риск военного нападения на любое из государств НАТО или Европейского союза (ЕС). Более того, Прага посчитала, что вероятность подобного развития событий сейчас является наиболее высокой со времен окончания холодной войны.

«Главной задачей чешской оборонной политики является всесторонняя подготовка к долгосрочной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически продвинутым противником, оснащенным ядерным оружием», — уточняется в стратегии.

При этом в случае вооруженного конфликта территория республики превратится в важную транспортную артерию для союзных войск, говорится в тексте. В свою очередь, издание подчеркнуло, что новая оборонная стратегия Чехии была составлена с учетом текущей ситуации на Украине.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил о планах страны закупить у США партию сверхзвуковых истребителей F-35.

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