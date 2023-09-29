В Крыму заявили о высокой цене украинского конфликта для США

В преддверие выборов в США стало понятно, что украинская тема еще будет муссироваться демократами и республиканцами, но уже не интересна американцам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Украинские проблемы, ставшие байденовскими, будут активно разыгрываться в предвыборной гонке как республиканцами, так и демократами», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ковитиди привела в пример заявление Джо Кеннеди-младшего, в котором он пообещал закончить конфликт на Украине «в течение ста дней на посту президента». По словам сенатора, это обещание стало ярким подтверждением тому, что «в таком виде дорогостоящий конфликт больше не интересен США».

Ковитиди назвала Кеннеди ярким представителем «внутриамериканских настроений, направленных на переговоры с Россией и прекращение убыточной войны на Украине».

Ранее о намерении закончить украинский конфликт высказывался претендующий на пост президента Дональд Трамп. Он заявлял, что завершит конфликт на Украине за один день.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.