Глава Украины Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и пошел на сговор против Польши. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Аркадий Мулярчик в интервью Fronda.
«Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной», — сказал он.
Мулярчик считает, что ФРГ увидела опасность в союзе Украины и Польши, из-за чего она очень заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Польский дипломат также выразил уверенность, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые Германия не выполнит.
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