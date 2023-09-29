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В МИД Польши сообщили о неблагодарной политике Зеленского

Замглавы МИД Польши: Берлин подтолкнул Киев к ухудшению отношений с Варшавой

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Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и пошел на сговор против Польши. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Аркадий Мулярчик в интервью Fronda.

«Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую ​​политику совершенно неблагодарной», — сказал он.

Мулярчик считает, что ФРГ увидела опасность в союзе Украины и Польши, из-за чего она очень заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.

Польский дипломат также выразил уверенность, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые Германия не выполнит.

29 сентября аналитик центра «Брейгель» Дэвид Клейманн заявлял, что ошибка Еврокомиссии привела к конфликту Польши и Украины из-за зерна.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телус говорил, что не воспринимает всерьез заявления замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки по поводу зернового скандала и жалобы в ВТО.

15 сентября министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщал, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

Ранее эксперт оценил шансы иска Киева в ВТО против трех стран Евросоюза.

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