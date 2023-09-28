В МИД Белоруссии пригласили временного поверенного в делах Польши

В Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом [границы]», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что замалчивание и опровержение данного факта со стороны польских властей «будет выглядеть откровенно нелепо».

Белорусский МИД потребовал от Польши проведения немедленного расследования случившегося и принятия мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем.

До этого Министерства обороны Белоруссии сообщало, что польский военный вертолет два раза за 28 сентября нарушил воздушное пространство республики. В освою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши опровергло утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии.

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