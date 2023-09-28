На Украине попытались оправдать нацистов после скандала в канадском парламенте

Министерство культуры Украины попыталось оправдать участников дивизии СС «Галичина» после того, как президент страны Владимир Зеленский попал в скандал из-за аплодисментов члену нацистского отряда Ярославу Хунке в канадском парламенте. Об этом пишет газета Politico.

Как указано в материале, после инцидента украинское ведомство направило правительству Канады специальный документ. В нем говорилось, что представители дивизии СС «Галичина» не придерживаются нацисткой или неонацистской идеологии и не исповедуют ее на территории какой-либо из стран мира.

«Ветеранская среда дивизии «Галичина» в какой-либо стране не исповедует нацистские или неонацистские взгляды», — указано в тексте сообщения.

Также в Минкульте Украины прокомментировали слова спикера канадской палаты общин Энтони Рота, назвавшего Ярослава Хунку «героем». По данным издания, в своем письме ведомство указало, что высказывание парламентария не задумывалось «как провокация» в отношении Киева или Оттавы.

26 сентября заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал канадские власти отправить Энтони Рота в отставку. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что законодатель «скомпрометировал» себя и продемонстрировал незнание истории.

В тот же день спикер палаты общин королевства подал в отставку. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал понятным решение парламентария взять на себя ответственность за произошедшее.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед украинским лидером за чествование нациста в парламенте страны.