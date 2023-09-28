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Власти Евросоюза заявили, что не стремятся ввязываться в торговую войну с КНР

Глава Евросовета Мишель: Евросоюз не желает торговой войны с Китаем

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Olivier Hoslet/Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) не желают ввязываться в торговое противостояние с Китаем, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, чьи слова слова передает агентство Bloomberg.

По мнению главы Евросовета, основной задачей блока на ближайшую перспективу станет достижение баланса в торговых отношениях с КНР с целью «устранения критических уязвимостей», в том числе зависимость Евросоюза от поставок различных технологической продукции из Китая.

«Никогда не бывает хорошо, когда ты так зависим от одной страны», — резюмировал он.

В июле в Европе оценили потери от торговой войны Китая и Соединенных Штатов. Результаты исследования консалтинговой компании Progus AG, проведенного по заказу Баварской бизнес-ассоциации говорят о том, что экономическое противостояние США и Китая может привести к падению европейского импорта в Азию на 17%, утрате 58% потребляемых ЕС энергоресурсов и удвоению безработицы.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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