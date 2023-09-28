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Ким Чен Ын обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»

Ким Чен Ын обвинил США, Японию и Южную Корею в создании азиатской версии НАТО

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KCNA/Reuters

Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея фактически сформировали «азиатскую версию Североатлантического альянса». Такое заявление в ходе выступления на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР сделал глава государства Ким Чен Ын, передает ТАСС со ссылкой на радио «Голос Кореи».

По словам северокорейского лидера, Вашингтон совместно с Токио и Сеулом создал «трехсторонний военный союз». В результате в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) появился свой аналог НАТО, следует из слов Ким Чен Ына.

Глава КНДР подчеркнул, что подобная организация является основной причиной агрессии и возникновения военных конфликтов. По его словам, сотрудничество между тремя указанными государствами представляет собой «самую большую угрозу» для мира.

Также в своей речи Ким Чен Ын обратил внимание на негативные последствия решений США и их союзников. Представитель Пхеньяна сообщил, что действия Вашингтона и его зарубежных партнеров ведут к возникновению очередной «холодной войны».

Ким Чен Ын добавил, что США являются крупнейшим держателем ядерного оружия среди всех государств мира. В свою очередь, КНДР стала обладателем аналогичных вооружений ради самозащиты в условиях продолжительного противостояния с американскими властями, резюмировал он.

Ранее в Южной Корее состоялся первый за последние 10 лет военный парад.

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