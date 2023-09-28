В Китае обвинили США в нехватке смелости

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам», — заявил он.

Чиновник добавил, что у Вашингтона достаточно каналов связи, но не хватает смелости, «чтобы посмотреть фактам в лицо и исправить свои ошибки». Также он от лица ведомства потребовал чтобы Соединенные Штаты предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между странами в правильное русло.

До этого член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, глава МИД Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.